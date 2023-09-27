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27 сентября, 17:00

Культура

"Сити": фильм "Великая ирония" выйдет в российский прокат 28 сентября

"Сити": фильм "Великая ирония" выйдет в российский прокат 28 сентября

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Москвичам рассказали, как провести свой досуг. Например, 27 сентября можно официально раньше премьеры посмотреть новый фильм Вуди Аллена под названием "Великая ирония". Новинка прямиком с Венецианского кинофестиваля выйдет в широкий прокат 28 сентября.

По сюжету успешная, но несчастная в браке девушка случайно сталкивается со одноклассником, который когда-то был в нее влюблен. И теперь он стал обаятельным писателем. Между ними вспыхивают чувства, а муж начинает что-то подозревать.

Подробнее – в программе "Сити".

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