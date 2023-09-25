Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 14:00

Культура

"Сити": российский сериал "Ира" появился в онлайн-кинотеатре "ОККО"

"Сити": российский сериал "Ира" появился в онлайн-кинотеатре "ОККО"

Новости часа: Собянин сообщил о рекордных сроках строительства корпуса в "Руднево"

"Сити": выставку "Небесная география" открыли в фонде культуры "Екатерина"

"Сити": выставка о передвижниках открылась в Третьяковской галерее

"Сити": что посетить в Москве в выходные

"Сити. Гид": усадьбы

"Сити": драмеди "Первый день моей жизни" вышло на экраны российских кинотеатров

"Сити": театральный фестиваль "Образцов фест" стартовал в столице

Праздник в честь Всемирного дня русского единения организуют в Парке Горького

Выставка "100+1. Нашей родине посвящается" открылась на Пречистенке

Команда "Сити" сделала подборку сериалов, которые недавно появились в Сети. Например, в онлайн-кинотеатре "ОККО" можно посмотреть драмеди "Ира". Сериал расскажет о жизни язвительной героини, которая сначала ссорится с парнем, потом на эмоциях изменяет ему, после чего узнает о своей беременности.

По мнению кинокритиков, сериал похож по стилистике на британский хит "Дрянь" с актрисой Фиби Уоллер-Бридж. Особенность сериала заключается в использовании приема "ломка четвертой стены", когда герои обращаются непосредственно к зрителю с экрана.

Подробнее – в сюжете проекта "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
досугкультуракиновидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаПолина Федосова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика