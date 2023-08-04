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Культура

"Сити": фильм "Девичник. Убойная ночь" вышел в прокат

"Сити": фильм "Девичник. Убойная ночь" вышел в прокат

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В российский прокат вышел боевик "Девичник. Убойная ночь". Девичник в отдаленном коттедже прервали бандиты с автоматами. Среди подруг оказалась женщина-военнослужащая, ветеран войны в Ираке. В главной роли – Мэгги Кью, ученица Джеки Чана.

Также можно посмотреть фильм "10 дней без мамы в Куршевеле". По сюжету отец с четырьмя детьми отправляется на отдых в Куршевель, пока мама на работе.

Подробности – в проекте "Сити".

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культуракиновидеоПолина Федосова
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