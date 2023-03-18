The City: москвичам рассказали о лучших кинопремьерах недели

Жителям Москвы рассказали о кинопремьерах этой недели и других способах провести досуг в выходные.

Первый пункт – веселый, "Сергий против нечисти. Шабаш". Авторы объединили два самых популярных развлекательных жанра – ужасы и комедию.

Новый фильм – полнометражное продолжение одноименного сериала. Его лучше посмотреть, иначе поначалу в фильме будет не все понятно.

Другая отечественная премьера – героическая, "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Фильм рассказывает о реальном событии четырехлетней давности, которое едва не стало трагедией.

Подробнее – в программе The City.