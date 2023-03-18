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Культура

The City: москвичам рассказали о лучших кинопремьерах недели

The City: москвичам рассказали о лучших кинопремьерах недели

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Жителям Москвы рассказали о кинопремьерах этой недели и других способах провести досуг в выходные.

Первый пункт – веселый, "Сергий против нечисти. Шабаш". Авторы объединили два самых популярных развлекательных жанра – ужасы и комедию.

Новый фильм – полнометражное продолжение одноименного сериала. Его лучше посмотреть, иначе поначалу в фильме будет не все понятно.

Другая отечественная премьера – героическая, "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Фильм рассказывает о реальном событии четырехлетней давности, которое едва не стало трагедией.

Подробнее – в программе The City.

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