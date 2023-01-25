"The City": новинки кинематографа

Команда The City сделала подборку новых фильмов, которые можно посмотреть на экранах на этой неделе. В кино можно посмотреть триллер "Крушение" с Джерардом Батлером. По сюжету фильма при аварийной посадке самолет приземляется в логове сепаратистов и повстанцев. Чтобы освободить пассажиров, которых захватили в плен, пилоту приходится объединиться с убийцей, которого ФБР перевозило на борту самолета.

Еще можно посмотреть драму "Лили и море". Это история о женщине, которая сбегает на край света, чтобы воплотить в жизнь свою мечту – рыбачить в Северных морях. Лили становится единственной женщиной в команде рыбаков. Фильм является режиссерским дебютом актрисы Динары Друкаровой.

Для семейного просмотра подойдет мультфильм "Изумительный Морис" по мотивам книги Терри Пратчетта. Подробнее – в сюжете проекта The City.