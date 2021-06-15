"The City": "Содержанки"

Вышел третий сезон "Содержанок" – самого дерзкого российского сериала. Он получил логичное название "Развязка".

Три года назад Константин Богомолов снял свой дебютный сериал о высшем свете столицы. Фирменный провокационный стиль он привнес и сюда.

Эротика смешалась с драмой и детективом в нужной пропорции: проект понравился зрителям, особенно запомнилась героиня бывшей жены Богомолова – Дарьи Мороз. Она сыграла следователя убойного отдела, которая превращается в светскую львицу.

Подробнее о том, почему интимная жизнь столичной богемы так волнует зрителей, – в сюжете проекта The City.