The City: "Сентенция", паровые булочки и "Боже, храни кьют-рок"

На большие экраны выходит драма "Сентенция" о советском писателе Варламе Шаламове. Он провел на Колыме почти 20 лет и писал о жизни в лагерях. Черно-белый фильм смотреть очень тяжело и даже страшно.

Ресторанный критик The City Александр Ильин продолжает свой бесконечный рассказ о модных, вкусных и интересных вещах, какие можно отыскать в московских ресторанах. В этот раз разговор пойдет про паровые булочки из юго-восточной Азии.

Исполнительница подросткового поп-рока Дора 18 декабря выпускает новый альбом. Он называется "Боже, храни кьют-рок". Подробнее – в сюжете проекта The City.