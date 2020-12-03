"The City": CAMERA, “Трое”, "После Зла"

Из-за ограничений в городе все чаще выбирают развлечения для одного человека. Такие варианты были и раньше, но сейчас это как никогда оправдано. Например, открыта CAMERA – арт-пространство в Москва-Сити, где на 56 этаже башни “Империя” проходит индивидуальный перформанс.

Сегодня в прокат выходит мелодрама “Трое” Анны Меликян. Троих сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд. Получился классический фильм о любовном треугольнике.



4 декабря Мумий Тролль выпускает новый альбом "После Зла". Чего ждать от пластинки? И почему песня "Лето без интернета" все же не про самоизоляцию? Подробнее – в сюжете проекта The City.