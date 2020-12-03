Собянин сохранил тарифы ЖКХ в столице на текущем уровне до июля 2021 года

13:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин подписал распоряжение о предельном росте тарифов на коммунальные услуги.
В документе, размещенном на портале мэра и правительства Москвы, указано, что тарифы в столице останутся на текущем уровне вплоть до июля 2021 года.
Согласно распоряжению, с 1 января по 30 июня 2021 года предельный рост тарифов составит 0%. Начиная с 1 июля по 31 декабря 2021 года этот показатель будет равен не более чем 4,6%.
В 2019 году в период с 1 января по 30 июня 2019 года предельный рост тарифов на коммунальные услуги составил 1,7%, после, до 31 декабря того же года, – 4,8%. В 2020 году – 0% и 5% за аналогичные периоды.
Ранее сообщалось, что рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 января будущего года в Москве будет ниже ожидаемого уровня инфляции. В частности, ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда с 1 января 2021 года будет увеличена на 3,5%.
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