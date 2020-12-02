The City: “Человеческий голос”, “Сан-Себастьяны” и WEIRD!

3 декабря в российский прокат выходит “Человеческий голос” Педро Альмодовара. Лента длится всего 30 минут. В главной и единственной роли оскароносная Тильда Суинтон.

В городе снова стали модными чизкейки, но не совсем обычные, а обожженные “Сан-Себастьяны”. С точки зрения человека, выросшего в российской культуре – это такой огромный сырник, слегка пережженный. Но на самом деле все немного сложнее, потому готовится он не из творога.

В пятницу британский рокер Yungblud выпускает новый альбом WEIRD! В следующем июле артист собирается выступить в Москве на “Адреналин Стэдиум”. Подробнее – в сюжете проекта The City.