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Общество

10:33

Тест на COVID-19 в России можно сделать в 944 лабораториях

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России тестирование на коронавирус можно пройти в 944 лабораториях, 196 из которых частные. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день тестирование доступно в 944 лабораториях, из них 111 лабораторий Роспотребнадзора, 637 – при государственных медицинских организациях и 196 лабораторий частной формы собственности", – говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 2 декабря в РФ проведено свыше 77,6 миллиона лабораторных исследований на COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выросло число тестов на коронавирус по сравнению с весенними показателями. Сейчас в стране ежедневно делается до 600 тысяч тестов на COVID-19, что превышает апрельский показатель в четыре-шесть раз.

В Москве выявлен 5 191 новый случай коронавируса за сутки

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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