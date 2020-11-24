Попова заявила об увеличении числа тестов на COVID-19 с апреля в четыре-шесть раз

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России ежедневно делается до 600 тысяч тестов на COVID-19, что превышает апрельский показатель в четыре-шесть раз, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека.

"На сегодняшний день мы делаем до 600 тысяч тестов в сутки, в апреле это были максимум 100-150 тысяч в сутки, и нам казалось, что увеличить это количество крайне сложно. Россия – один из лидеров в мире в расчете на 100 тысяч населения по количеству тестов хоть в сутки, хоть в неделю, хоть за весь истекший период", – сказала Попова, ее слова приводит Агентство "Москва".

Она отметила, что в России в настоящий момент имеется более 100 различных тест-систем на COVID-19.

Ранее Попова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в России. Она напомнила о необходимости ношения масок и мытья рук. Также Попова отметила важность соблюдения социальной дистанции и призвала не посещать общественные места в случае отсутствия крайней необходимости.

Она также отметила, что коронавирус не исчезнет с наступлением зимы, поскольку инфекции часто живут и при 70-градусной минусовой температуре.