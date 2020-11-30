Москвичам пообещали сильное похолодание к концу января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильные морозы ожидаются в Москве не раньше конца января, сообщил "Российской газете" заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Синоптики прогнозируют, что в этом году зима в городе будет холоднее прошлогодней, но теплее среднестатистической, отметил Бирюков.

"Нашим службам всегда нужно быть начеку, так как снега ожидается столько, сколько бывает обычно. В декабре и январе температура в столице будет выше средней, но я бы не сказал, что будет совсем тепло. Сильные морозы придут в конце января и первой половине февраля", – сказал Бирюков.

Ранее синоптики рассказали о погоде в России в декабре. В первый месяц зимы температура выше нормы ожидается на большей части азиатской территории РФ. Особенно высокая аномалия прогнозируется на севере Красноярского края и в Якутии.