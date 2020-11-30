Синоптики рассказали, каким будет первый день зимы в Москве

Текущая осень в столице станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, с приходом календарной зимы в Москве усилится мороз и сформируется снежный покров. Разбираемся, какую погоду в декабре ждать горожанам и обрадует ли она солнечными днями.



"И снег ляжет, и мороз сохранится"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве с приходом декабря усилится мороз и выпадет снег. По прогнозам синоптиков, в первый зимний день температура воздуха опустится до отрицательных значений. Кроме того, в городе может сформироваться снежный покров высотой 1–4 сантиметра.





из сообщения портала "Метеоновости" Днем в среду, 2 декабря, снег прекратится, а морозец станет усиливаться. Средняя суточная температура воздуха станет отрицательной. И до конца недели в столичном регионе будет все по-зимнему: и снег ляжет, и мороз сохранится.

При этом уходящая осень в Москве станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, средняя температура в городе превысила климатическую норму на 4,4 градуса.

"Сентябрь был очень теплым, октябрь – самым теплым, ноябрь, конечно же, тоже выдался теплее нормы существенно", – пояснил он.

Специалист также дал прогноз, какая погода в декабре установится в российских регионах. Аномальное тепло ожидается на большей части азиатской территории страны, а также на севере европейской России. Вместе с тем на юге Приволжского и Уральского федеральных округов будет холоднее, чем обычно.



Солнцу быть?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что в первый зимний день в городе уже будет лежать снег.

"Первый день календарной зимы будет первым настоящим зимним днем, потому что среднесуточная температура будет около 0 градусов или слабо отрицательной, а также будет лежать снежок", – объяснила синоптик.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Мы ожидаем, что сегодня ночью начнет идти мокрый снег, потом он уже перейдет в нормальный снег. У нас уже завтра к утру сформируется небольшой снежный покров... В ночь на 2 декабря небольшой снежок сохранится, температура продолжит понижаться... Все в соответствии с календарем для наших мест.

Также метеоролог напомнила, что декабрь является самым пасмурным месяцем и имеет небольшую продолжительность светового дня, однако в этом году может порадовать солнцем. "Во всяком случае 2 и 3 декабря погода обещает быть облачной с прояснениями. Велика вероятность того, что мы увидим солнышко, оно порадует нас час-два", – рассказала Позднякова.

В свою очередь, начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что первый день зимы запомнится не только мокрым снегом, но и порывистым ветром.

"Температура ночная и дневная завтра, 1 декабря, будет -1... +1 градус, попрохладнее, чем сегодня", – заявил собеседник Москвы 24.

По словам синоптика, холод начнет потихоньку подползать. В среду, 2 декабря, ожидается -1... -3 градуса. "Ночью 3 декабря ожидаемая температура составит -4... -6 градусов, а днем – -2... -4 градуса", – добавил он.

В выходные же ночные температуры опустятся до -3... -8 градусов, а днем столбики термометра покажут от 0 до -5 градусов. Кроме того, прогнозируется переменная облачность и небольшой снег.

Однако есть и повод для радости: по мнению Цыганкова, солнце порадует москвичей не только 2 и 3 декабря, а еще и в воскресенье, 6 декабря. Синоптик также добавил, что столица больше подвержена облачной погоде, поскольку "находится на стыке тепла и холода".