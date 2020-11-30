Осень 2020 года в Москве станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Нынешняя осень в Москве станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Эта осень станет самой теплой за весь период метеонаблюдений в столице", – подтвердил метеоролог в беседе с ТАСС.

Вильфанд уточнил, что средняя температура в городе превысила климатическую норму на 4,4 градуса. Значение этого показателя за осенние месяцы составило 3,2 градуса.

"Сентябрь был очень теплым, октябрь – самым теплым, ноябрь, конечно же, тоже выдался теплее нормы существенно", – подытожил специалист.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву придет зимняя погода. Сообщалось, что климатическая зима в столице наступит вместе с приходом календарной.

Ранее Роман Вильфанд назвал российские регионы с аномально теплой погодой на наступившей неделе. Температура воздуха в азиатской части страны превысит норму на 25 градусов.