Осень 2020 года в Москве станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Нынешняя осень в Москве станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Эта осень станет самой теплой за весь период метеонаблюдений в столице", – подтвердил метеоролог в беседе с ТАСС.
Вильфанд уточнил, что средняя температура в городе превысила климатическую норму на 4,4 градуса. Значение этого показателя за осенние месяцы составило 3,2 градуса.
"Сентябрь был очень теплым, октябрь – самым теплым, ноябрь, конечно же, тоже выдался теплее нормы существенно", – подытожил специалист.
Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву придет зимняя погода. Сообщалось, что климатическая зима в столице наступит вместе с приходом календарной.
Ранее Роман Вильфанд назвал российские регионы с аномально теплой погодой на наступившей неделе. Температура воздуха в азиатской части страны превысит норму на 25 градусов.
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