The City: "Ширли", "Избави нас от лукавого" и "Синтез"

В четверг, 3 декабря, на большие экраны выходит триллер "Ширли" про классика американской литературы и бабушку жанра хоррор Ширли Джексон. Ее сыграла звезда сериала "Рассказ служанки" Элизабет Мосс. Исполнительным продюсером ленты выступил Мартин Скорсезе.

На этой неделе в прокат выходит триллер "Избави нас от лукавого". Сюжет прост и описывается одной фразой: взрослый мужчина становится на защиту маленькой девочки. Почти как знаменитом "Леоне".

Яркая-выставка в стиле поп-арт открылась на Винзаводе в галерее "Одиннадцать. Двенадцать". Называется экспозиция "Синтез". Автор всех работ – молодая художница Виктория Вейсбрут. В живопись она пришла из художественной татуировки. Подробнее – в сюжете проекта The City.