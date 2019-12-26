"Вечер": "тревожный город"

Москву назвали самым "встревоженным" городом. Исследование провели эксперты "Компании развития общественных связей" (КРОС) на основе публикаций в соцсетях. Оказалось, что жители столицы больше других переживают и острее реагируют на возможные угрозы.

Москвичей волнуют самые разные проблемы. Среди них страх войны с Украиной, возможная изоляция российского интернета и запрет на продукты, дефицит лекарств, замена человека искусственным интеллектом и возможный рост цен после Нового года. Об этом – в программе "Вечер".