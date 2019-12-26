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26 декабря 2019, 20:45

Общество

"Вечер": "тревожный город"

"Вечер": "тревожный город"

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Москву назвали самым "встревоженным" городом. Исследование провели эксперты "Компании развития общественных связей" (КРОС) на основе публикаций в соцсетях. Оказалось, что жители столицы больше других переживают и острее реагируют на возможные угрозы.

Москвичей волнуют самые разные проблемы. Среди них страх войны с Украиной, возможная изоляция российского интернета и запрет на продукты, дефицит лекарств, замена человека искусственным интеллектом и возможный рост цен после Нового года. Об этом – в программе "Вечер".
Программа: Вечер
общество город Лев Новоженов Полина Соловьева

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