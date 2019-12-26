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Экономика

15:08

Собянин принял участие в заседании Госсовета по вопросам развития сельского хозяйства

мэр Москвы Сергей Собянин власть экономика

Фото: скриншот трансляции

Сергей Собянин принял участие в заседании Госсовета России по вопросу "Государственная аграрная политика – эффективное сельскохозяйственное производство и развитие сельских территорий" под председательством Владимира Путина, передает Агентство "Москва".

Президент отметил, что за 11 месяцев этого года производство сельхозпродуктов увеличилось на 4,1%.

По его словам, в текущем году зафиксирован рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои.

"По зерну по всем прогнозам снова выходим на высокий результат – порядка 121 миллиона тонн", – пояснил Путин.

Отрасль, по его словам, не сможет и дальше так же успешно развиться и привлекать молодые и квалифицированные кадры, если не решится проблема качества жизни в селе. По словам президента, сельские территории по-прежнему отстают в сфере социальной обустроенности, доступности инфраструктуры.

По предварительной оценке Росстата, экономика России в третьем квартале 2019 года выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Рост за десять месяцев составил 1,1%. За первые три месяца текущего года ВВП вырос на 0,5% в годовом выражении, во втором квартале – на 0,9%. Уточненная оценка за третий квартал появится 12 декабря, отмечают в Росстате.

Ранее министерство экономического развития прогнозировало, что ВВП увеличится на 1,9%. Более высокие темпы роста экономики по сравнению с первым полугодием в Минэкономразвития объяснили увеличением запасов материальных оборотных средств, а также высокими урожаями в сельском хозяйстве.

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