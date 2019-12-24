Столичная скорая помощь готова к повышенной нагрузке в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Скорая помощь столицы готова к повышенной нагрузке во время новогодних праздников, сообщил заместитель главного внештатного специалиста департамента здравоохранения города по скорой медицинской помощи Алексей Безымянный.

"Скорая помощь Москвы работает круглосуточно без праздников и выходных. Мы всегда работаем в состоянии повышенной нагрузки и всегда готовы к любым событиям", – приводит слова Безымянного Агентство "Москва".

По его словам, время ответа оператора столичной скорой помощи составляет менее трех секунд, а среднее время прибытия бригады – менее 12 минут.

Ранее сообщалось, что в период новогодних и рождественских праздников для обеспечения безаварийной работы городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство всех служб.

Кроме того, приняты меры по организации бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства, а также по обеспечению безопасности при проведении праздничных мероприятий. Аварийные и оперативно-выездные бригады укомплектованы материалами и техникой для проведения в случае необходимости аварийно-восстановительных работ.

Для ликвидации повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях могут задействовать около 1,5 тысячи бригад. Специалисты подготовили почти 1,5 тысячи единиц спецтехники, более 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения.