"Вечер": нужно ли наказание за превышение самообороны?

Владимир Жириновский предложил не наказывать людей за превышение самообороны. Политик считает, что если человеку угрожают насилием или его жизнь находится в опасности – защищаться можно любыми способами.

Особенно были отмечены случаи, когда к человеку проникают в его жилье. При этом он вынужден защищаться. Нужно ли в таких ситуациях наказывать за превышение самообороны?

В программе "Вечер" расскажут, как защитить себя в подобных обстоятельствах. Гостями передачи стали юрист Наталья Туникова, а также адвокат Юлия Нитченко.