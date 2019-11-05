"Спорная территория": "свои чужие дети"

Мария Камаева борется за то, чтобы органы опеки вернули ей приемных детей – Настю и Милану. Сейчас старшая из девочек находится в детдоме, а младшая – на обследовании в инфекционной больнице.

На плохое содержание и воспитание детей пожаловались в опеку соседи. Они часто ругались с Настей – то гости приходили к ней поздно, шумели и курили, то сама девушка огрызалась на замечания. Но приемная мать утверждает, что она хорошо справлялась со своими обязанностями.

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