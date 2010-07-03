Россиянин, вывезший детей из Швеции, прилетел в Москву

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Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из Швеции, прилетел из Варшавы в российскую столицу, передает телеканал Москва 24.

"Изначально мы планировали, что семья будет размещена в одном из учреждений, подведомственных департаменту труда и социальной защиты города Москвы, но, по последней информации, полученной от Дениса, он планирует остановиться у своих знакомых в Москве", – рассказал советник уполномоченного по правам человека в РФ Михаил Дмитриев.

По его словам, сейчас разыскиваются средства с помощью общественных организаций для возвращения семьи в Приморье.

В 2012 году уроженец Хабаровска вместе с супругой переехал в Швецию, но через два года женщина тяжело заболела. Органы ювенальной юстиции посчитали, что глава семьи в одиночку не справляется с родительскими обязанностями, забрали троих дочерей и поместили их в замещающую семью выходцев из Ливана. Во время очередного визита к девочкам Лисов забрал их и уехал в Польшу, где и был задержан по международному ордеру. Шведские власти потребовали возвращения детей.

Однако суд Польши принял решение о сохранении целостности семьи. Также судья отметил, что дети очень привязаны к отцу и находятся с ним в безопасности, в отличие от приемной семьи. В суде указали, что детей поместили в мусульманскую семью с чуждой для них культурой и религией, что могло негативно повлиять на их здоровье и психику.

Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца. В Варшаве он получил несколько предложений работы, ему предоставлено жилье.

Позднее россиянин принял решение вернуться в Хабаровский край.

"Я хотел приехать быстрее домой из Швеции спокойно и начать спокойно нашу жизнь, но получилось как получилось - прогремели на всю Европу... Я понял это (что детей надо забирать), когда прошел суд и нам сказали, какое решение было, какие причины. И было понятно, что увидеть детей я могу, только забрав их", – рассказал журналистам Лисов в аэропорту Шереметьево.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выразила благодарность представителям власти Польши за то, что приняли решение в пользу сохранения семьи.

