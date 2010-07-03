Россиянин, вывезший детей из Швеции, прилетел в Москву

Фото: ТАСС/EPA/Pawel Supernak
Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из Швеции, прилетел из Варшавы в российскую столицу, передает телеканал Москва 24.
"Изначально мы планировали, что семья будет размещена в одном из учреждений, подведомственных департаменту труда и социальной защиты города Москвы, но, по последней информации, полученной от Дениса, он планирует остановиться у своих знакомых в Москве", – рассказал советник уполномоченного по правам человека в РФ Михаил Дмитриев.
По его словам, сейчас разыскиваются средства с помощью общественных организаций для возвращения семьи в Приморье.
В 2012 году уроженец Хабаровска вместе с супругой переехал в Швецию, но через два года женщина тяжело заболела. Органы ювенальной юстиции посчитали, что глава семьи в одиночку не справляется с родительскими обязанностями, забрали троих дочерей и поместили их в замещающую семью выходцев из Ливана. Во время очередного визита к девочкам Лисов забрал их и уехал в Польшу, где и был задержан по международному ордеру. Шведские власти потребовали возвращения детей.
Однако суд Польши принял решение о сохранении целостности семьи. Также судья отметил, что дети очень привязаны к отцу и находятся с ним в безопасности, в отличие от приемной семьи. В суде указали, что детей поместили в мусульманскую семью с чуждой для них культурой и религией, что могло негативно повлиять на их здоровье и психику.
Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца. В Варшаве он получил несколько предложений работы, ему предоставлено жилье.
Позднее россиянин принял решение вернуться в Хабаровский край.
"Я хотел приехать быстрее домой из Швеции спокойно и начать спокойно нашу жизнь, но получилось как получилось - прогремели на всю Европу... Я понял это (что детей надо забирать), когда прошел суд и нам сказали, какое решение было, какие причины. И было понятно, что увидеть детей я могу, только забрав их", – рассказал журналистам Лисов в аэропорту Шереметьево.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выразила благодарность представителям власти Польши за то, что приняли решение в пользу сохранения семьи.
Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: