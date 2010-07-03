Возбуждено дело после исчезновения ребенка на детской площадке в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Анастасия Корнишкина

Следователи возбудили дело после исчезновения ребенка на детской площадке в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлию Иванову.

Уточняется, что инцидент произошел 17 сентября на детской площадке вблизи Дмитровского шоссе. Иванова пояснила, что женщина упустила из вида ребенка, местонахождение которого стало известно только 20 сентября.

В пятницу, 20 сентября, следователи осмотрели место происшествия и опросили людей, после чего им удалось установить местонахождение пропавшего ребенка у станции метро "Семеновская". По словам ребенка, он потерялся и не смог найти обратную дорогу. Его незамедлительно передали матери.

По факту произошедшего будут проведены следственные действия.

Ранее сообщалось, что в парке "Строгино" пропал четырехлетний мальчик. Он потерялся во время обычной прогулки с мамой. Женщина обратилась в полицию, после чего сотрудники отдела нашли и вернули ей ребенка.

