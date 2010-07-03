Названы самые тихие и самые шумные города России

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Составлен рейтинг самых тихих и самых шумных городов России. Самыми тихими и комфортными для проживания оказались небольшие города северо-запада и юга России. Рейтинг возглавил Гурьевск (Калининградская область) с оценкой в 8,4 балла, за ним идет Ейск (Краснодарский край) с 7,9 балла и замыкает тройку лидеров Михайловск (Ставропольский край) с 7,8 балла.

Также в топ-10 вошли Геленджик (7,8 балла), Туапсе (7,5 балла), Ессентуки (7,6 балла), Майкоп (7,5 балла). Местные жители отметили, что здесь много зелени, тихо, комфортно и нет слишком высоких домов.

Наиболее шумно в Сибири. Самый низкий показатель – у Киселевска (Кемеровская область), город набрал 4,3 балла. Также в этом отношении отличились Ленинск-Кузнецкий (5,2 балла), подмосковная Электросталь (5,3 балла), Волжский (Волгоградская область), Якутск (Якутия), Лобня и Клин (Московская область) с одинаковой оценкой в 5,5 балла.

Их жители утверждают, что через города постоянно проезжает много машин, в том числе большегрузов. При этом жилые дома построены слишком близко к проезжей части.

В первой сотне оказались Казань (84-е место), Пермь (86-е место), Краснодар (94-е место) и Уфа (100-е место) с одинаковой оценкой в 6,5 балла.

Одно из последних мест в рейтинге досталось Челябинску. Несколько лучше ситуация в Волгограде (5,8 балла), Самаре и Ростове-на-Дону (5,9 балла каждый).

Что касается Москвы, за минувший год уровень шума в столице снизился незначительно (на 0,1 балла). Показатель Санкт-Петербурга не изменился, город остался на уровне 6,4 балла. Москвичи и петербуржцы жалуются в основном на непрерывный поток машин.

Как сообщает "Российская газета", рейтинг составил портал аренды недвижимости. В основу рейтинга легли опросы более 90 тысяч человек. Респондентам предложили оценить утверждение: "Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит" по шкале от 1 до 10 (1 – "полностью не согласен", 10 – "полностью согласен"). Для каждого региона рассчитывали средний балл по уровню тишины.

