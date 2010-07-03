Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправили по Амуру

Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправили по Амуру. Сейчас их везут к побережью Охотского моря, передает телеканал Москва 24.

За перевозкой следят ученые и эковолонтеры. По их словам, процесс погрузки прошел слаженно, но были задержки в порту. Перед отправкой в контейнере заменили воду, в нее добавили соль и охладили с помощью льда.

Ранее ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых содержали в бухте Средней в Приморском крае, названной "китовой тюрьмой". По словам ученых, они хорошо адаптируются.

Коалиция общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" раскритиковала действия ВНИРО и выразила недоверие руководству института. По мнению коалиции, выпуск первой партии животных стал "полным провалом".

Зоозащитники потребовали от Минприроды России составить разумный и щадящий план выпуска оставшихся в "китовой тюрьме" косаток и белух на основе рекомендаций сообщества ученых. Речь идет в том числе о команде французского океанолога Жана-Мишеля Кусто.

Он тоже просил у властей РФ подключить международных специалистов и российских наблюдателей к операции по выпуску млекопитающих. Директор ВНИРО Кирилл Колончин же отметил, что операцию по выпуску животных провели "на высоком уровне".

В мае 2018 года Росприроднадзор по ДФО разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Были выловлены минимум 12 млекопитающих, а также 90 белух. В Центре передержки морских млекопитающих оказались белухи и 11 косаток. Компании вылавливали животных для перепродажи.

В сентябре 2018 года зоозащитники по всему миру заявили, что Росприроднадзор грубо нарушил закон, разрешив добычу морских млекопитающих. Уточнялось, что животные содержатся в неподобающих условиях.

Кроме того, из вольеров пропали больная косатка и три белухи. По подозрениям экологов, они погибли из-за условий. Были возбуждены уголовные дела.

