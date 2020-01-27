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16:56

Церемонию старта обратного отсчета до Олимпийских игр отменили в Пекине

за рубежом происшествия

Фото: ТАСС/Kin Cheung/AP

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований, которая должна была пройти в Пекине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Оргкомитета.

"Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпиада – с 4 по 13 марта. Да (на стадионе мероприятие отменено. – Прим. ред.), никаких мегамероприятий", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что небольшое мероприятие в помещении все еще возможно, но об этом сообщат дополнительно.

Коронавирусом нового типа в Китае заболело более 2,8 тысячи человек. Из них 461 находится в тяжелом состоянии. 81 человек погиб. Госкомитет Китая сообщил, что 52 заболевших пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

Восемь заболевших обнаружены в Таиланде, по пять – в Австралии и США, по четыре – в Малайзии, Корее, Сингапуре, Японии и на Тайване, три заболевших – во Франции, два заболевших – во Вьетнаме, по одному – в Канаде и Непале.

Вспышка нового типа пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. В стране выявили более 100 человек с подозрением на заболевание, но ни в одном случае диагноз не подтвердился.

Авиакомпания Azur Air приостановила перевозку туристов на китайский остров Хайнань. Начиная с 27 января россиян вывезут оттуда. Изменения в полетной программе сохранятся до стабилизации ситуации.

В АТОР туристам из России в Китае советуют по возможности не покидать свой отель, пользоваться медицинскими масками, не ходить на рынки, где продают животных, и тщательно мыть руки.

Авиакомпания Nordwind также приостанавливает чартерные рейсы в Китай. На этой неделе перевозчик будет заниматься отправкой китайских туристов обратно в страну. Обратные рейсы будут возвращаться в Россию без пассажиров.

"Уральские авиалинии" приостанавливают полеты на Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Рейсы возобновят после нормализации эпидемиологической обстановки. S7 Airlines заявила о возможном возврате или обмене авиабилетов в Китай. О сдаче билетов проинформировал и "Аэрофлот".

Как встречают в Москве пассажиров из Китая

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