Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты Казахстана

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Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть Касым-Жомарта Токаева на выборы главы Казахстана от партии Nur Otan.

"Выношу на рассмотрение вопрос о выдвижении Токаева на пост президента Казахстана", - сказал Назарбаев, выступая на съезде партии Nur Otan в Нур-Султане, передает РИА Новости.

Токаев, в свою очередь, согласился баллотироваться. "Я считаю честью и священным долгом продолжить путь первого президента Казахстана", – объявил политик.

Ранее сообщалось, что досрочные выборы президента пройдут 9 июня.

Первый президент страны Нурсултан Назарбаев 19 марта в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку. Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранил за собой титул "лидера нации", возглавил Совет безопасности Казахстана, вошел в состав Конституционного совета и остался во главе правящей партии "Нур Отан".

Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок. В этом году Назарбаеву исполнится 79 лет. В 2007 году парламент предоставил ему право баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз.

20 марта депутаты сената парламента Казахстана избрали спикером старшую дочь первого президента страны Даригу Назарбаеву. В этот же день депутаты приняли во втором, окончательном чтении поправки в Конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан.

