Названа дата досрочных выборов президента Казахстана

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Выборы президента Казахстана пройдут в воскресенье, 9 июня. Такое заявление сделал глава республики Касым-Жомарт Токаев, его выступление транслировалось в эфире государственных телеканалов.

"Принял решение о проведении внеочередных выборов 9 июня", – заявил Токаев. Ранее предполагалось, что выборы состоятся весной 2020 года. До этого момента функции главы государства должен был исполнять бывший Председатель Сената.

Первый президент страны Нурсултан Назарбаев 19 марта в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку. Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранил за собой титул "лидера нации", возглавил Совет безопасности Казахстана, вошел в состав Конституционного совета и остался во главе правящей партии "Нур Отан".

Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок. В этом году Назарбаеву исполнится 79 лет. В 2007 году парламент предоставил ему право баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз.

20 марта депутаты сената парламента Казахстана избрали спикером старшую дочь первого президента страны Даригу Назарбаеву. В этот же день депутаты приняли во втором, окончательном чтении поправки в Конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан.

