В Госдуме заявили о возможной десантной операции РФ из-за Карабаха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин заявил, что не уверен, как Россия должна поступить в ситуации с Нагорным Карабахом. При этом он допустил возможность десантной операции РФ. Такое мнение Затулин выразил в беседе с НСН.

По его словам, именно Азербайджан и Турция нарушили обстановку в регионе, чтобы добиться военного реванша, поэтому им нужно напомнить, какое государство является ведущей страной на постсоветском пространстве.

"Если потребуется, мы должны внятно объяснить Грузии, что если потребуется, то она должна спокойно воспринять, что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению. Это решение вынужденное, потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные", – заявил Затулин.

Ранее в МИД Армении заявили, что проблему Карабаха можно решить только мирным путем. В заявлении отмечалось, что Азербайджан и Турция отвергают мирное урегулирование конфликт. В свою очередь, армянская сторона выступает с позиций, исключающих военное урегулирование, говорится на сайте.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.

Позже Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия в Армению. Он подчеркнул, что Армения нарушила условия перемирия с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, рассказал, что располагает доказательствами о переброске боевиков Сирии в Нагорный Карабах через Турцию.



Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия



