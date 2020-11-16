Борис Джонсон ушел на самоизоляцию из-за контакта с носителем COVID-19

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Фото: PA Images\TASS/Jeremy Selwyn/Evening Standard
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на вынужденную самоизоляцию из-за контакта с человеком, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает канцелярия главы британского кабмина.
Как пишет ТАСС, Джонсон получил уведомление о необходимости самоизолироваться от службы Test and Trace.
"Он вступал в контакт с неким человеком, анализы которого на COVID-19 оказались положительными. Премьер-министр будет следовать инструкциям и ушел на самоизоляцию", – рассказали в пресс-службе правительства.
Отмечается, что Джонсон продолжит исполнять свои служебные обязанности в удаленном режиме в резиденции на Даунинг-стрит. В частности, премьер будет руководить действиями кабмина в условиях пандемии COVID-19.
"Премьер-министр чувствует себя хорошо и не демонстрирует симптомов COVID-19", – отметили в пресс-службе.
27 марта стало известно, что Борис Джонсон заразился коронавирусом. Он провел неделю в лондонской больнице.
27 апреля премьер-министр вернулся к работе.
Позднее Джонсон рассказал, что медики собирались объявить о его смерти от коронавируса. Премьер сообщил, что в него вливали литры кислорода, пока он лежал в больнице.
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