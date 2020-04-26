Борис Джонсон вернулся на Даунинг-стрит

Фото: AP/Pippa Fowles/10 Downing Street

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит после выздоровления от коронавируса, сообщает Sky News со ссылкой на источник.

Последние две недели Джонсон провел в загородной резиденции Чекерс, где восстанавливался после перенесенной болезни. В понедельник, 27 апреля, он должен приступить к работе.

В конце марта у Джонсона обнаружили COVID-19, после чего он принял решение о самоизоляции. Позднее его доставили в больницу для проведения анализов. Состояние Джонсона ухудшилось 6 апреля, и его перевели в палату интенсивной терапии.

8 апреля пресс-служба премьера сообщила, что Джонсон хорошо реагирует на назначенное лечение и сохраняет бодрое настроение. Отмечалось, что премьер получает стандартное кислородное лечение, при этом к аппарату ИВЛ не подключен.

13 апреля тест Бориса Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат. Премьера Британии выписали из больницы.