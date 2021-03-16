Словения и Кипр приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

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Фото: AP/TASS/Christophe Ena
Власти Словении и Кипра приняли решение приостановить вакцинацию граждан препаратом от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом AstraZeneca. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает агентство, о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca в Словении объявил министр здравоохранения республики Янез Поклюкар.
"Из-за сомнений в отношении вакцины AstraZeneca мы попросили группу экспертов еще раз изучить все детали. <...> В качестве меры предосторожности группа предложила временно приостановить вакцинацию AstroZeneca", – сказал министр на пресс-конференции.
Он пояснил, что приостановка вакцинации будет актуальна до окончательного решения Европейского агентства лекарственных средств.
В свою очередь, министерство здравоохранения Кипра также сообщило о приостановке вакцинации в стране препаратом AstraZeneca.
"Было принято решение временно отложить применение вакцины AstraZeneca для вакцинации до четверга, 18 марта", – заявили в Минздраве.
Ранее Франция и Италия приостановили применение вакцины AstraZeneca. Страны приняли данное решение в качестве меры предосторожности.
Кроме того, применение вакцины от AstraZeneca приостановила Германия. Правительство страны подчеркнуло, что препарат нуждается в проведении дополнительных исследований относительно возможных побочных эффектов у пациентов.
Также приостановила использование партии препарата AstraZeneca в качестве меры предосторожности Австрия. Причиной такого решения стали смерть привитой женщины и развитие тромбоэмболии у другой вакцинированной.
Решение Вены поддержали Болгария, Дания, Италия, Ирландия, Норвегия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург и Демократическая Республика Конго (ДРК). Позднее к ним присоединились Нидерланды.
В AstraZeneca сообщили, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от лекарства нет. В Европейском агентстве по лекарственным средствам добавили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. Регулятор подчеркнул, что пока нет научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой.
Европа приостанавливает использование вакцины от AstraZeneca
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