Франция и Италия приостановили применение вакцины AstraZeneca

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Франция и Италия вслед за другими странами приостановили применение вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Об этом сообщает РИА Новости.

Во Франции использование препарата приостанавливается до вторника, об этом объявил президент страны Эммануэль Макрон.

"Европейский регулятор EMA завтра после обеда даст свое мнение по поводу использования этой вакцины. По рекомендации министра здравоохранения было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА", – заявил Макрон в ходе пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Аналогичное решение приняло итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA).

"AIFA решило распространить запрет на использование вакцины AstraZeneca в качестве временной меры предосторожности на всей территории страны до сообщений EMA. Это решение было принято в соответствии с аналогичными мерами, принятыми другими европейскими странами", – говорится в заявлении агентства.

Также стало известно, что вакцинацию препаратом AstraZeneca по меньшей мере на 15 дней приостановила Испания. Об этом сообщила радиостанция Cadena Ser.

Ранее применение вакцины от AstraZeneca приостановила Германия. Правительство страны подчеркнуло, что препарат нуждается в проведении дополнительных исследований относительно возможных побочных эффектов у пациентов.

Также приостановила использование партии препарата AstraZeneca в качестве меры предосторожности Австрия. Причиной такого решения стали смерть привитой женщины и развитие тромбоэмболии у другой вакцинированной.

Решение Вены поддержали Болгария, Дания, Италия, Ирландия, Норвегия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург и Демократическая Республика Конго (ДРК). Позднее к ним присоединились Нидерланды и Германия.

В AstraZeneca сообщили, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от лекарства нет. В Европейском агентстве по лекарственным средствам добавили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. Регулятор подчеркнул, что пока нет научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой.