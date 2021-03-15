Результаты экспертизы ВОЗ по безопасности вакцины AstraZeneca появятся в течение недели

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Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что результаты экспертизы безопасности вакцины AstraZeneca появятся в течение недели, сообщает РИА Новости.

"Комитет тщательно изучает нынешние сообщения, связанные с вакциной AstraZeneca. Как только ВОЗ получит полное понимание ситуации, результаты будут незамедлительно преданы огласке. Мы ожидаем, что это произойдет примерно в течение недели, – отметила она.

По словам Харрис, сейчас нет свидетельств того, что именно вакцина AstraZeneca спровоцировала проблемы с кровью у пациентов в ряде стран Европы. Она отметила важность продолжения кампании по вакцинации для спасения жизней людей.

Харрис добавила, что в ряде стран Европы речь идет о приостановке использования определенных партий вакцины, тогда как в других это было сделано в качестве меры предосторожности.

Ранее Австрия приостановила использование партии препарата AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Причиной такого решения стали смерть привитой женщины и развитие тромбоэмболии у другой вакцинированной.

Позже решение Вены поддержали Болгария, Дания, Италия, Румыния, Эстония, Ирландия, Норвегия, Литва, Латвия, Люксембург и Демократическая Республика Конго. В AstraZeneca сообщили, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от лекарства нет.