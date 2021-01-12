Американцам рекомендовали не приезжать на инаугурацию Байдена на фоне протестов

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Власти американской столицы рекомендуют согражданам принять участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена онлайн и отказаться от приезда на мероприятие, сообщает "Вечерняя Москва".

"Мы призываем американцев не приезжать в Вашингтон на инаугурацию президента из-за уникальных обстоятельств вокруг нее, в числе которых мятежи прошлой недели, а также из-за продолжения пандемии. Посмотреть мероприятие можно онлайн", – сообщается на сайте главы Вашингтона.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне. По его заявлению, введенный режим поможет обеспечить безопасность во время инаугурации победителя выборов демократа Джо Байдена.

6 января Трамп заявил, что не планирует признавать поражение на выборах президента США. По его словам, он не намерен сдаваться.

После этого в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

По данным правоохранителей, в результате столкновений погибли четыре человека – две женщины и двое мужчин.