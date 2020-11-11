Россия выставит в Нагорном Карабахе 16 постов миротворцев

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В Нагорном Карабахе будут выставлены 16 наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения, сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"Они будут размещены вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", – приводит слова Рудского РИА Новости.

По его словам, на эти посты возлагаются задачи по сбору информации о случаях нарушения режима прекращения огня, оперативное доведение этих данных до командования миротворческих сил, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения.

Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, назвав конфликт в регионе "большой трагедией".

В район Карабаха будут направлены почти 2 тысячи российских миротворцев. Всего на место вылетят 22 военно-транспортных самолета Ил-76. Сообщалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.