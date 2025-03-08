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08 марта, 21:32

В мире

В Ватикане сообщили об улучшении состояния Папы Римского

Фото: ТАСС/ЕPA/ANGELO CARCONI

Врачи отмечают постепенное улучшение состояния Папы Римского Франциска, сообщает служба печати Святого престола.

Там отметили, что клиническое состояние понтифика в последние дни было стабильным, что говорит о хорошей реакции на терапию.

Папу Римского госпитализировали 14 февраля, позже ему диагностировали двустороннюю пневмонию.

Спустя время у понтифика случился затяжной астматический респираторный приступ, потребовавший применение кислорода. Анализы выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего медики провели переливание крови.

В Ватикане уточнили, что пока нельзя говорить о том, что жизни Папы Римского ничего не угрожает, поскольку респираторные приступы могут повториться.

Новости мира: Папа Римский Франциск пошел на поправку

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