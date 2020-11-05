Захарова заявила о готовности России помочь в борьбе с терроризмом

16:58
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что после серии терактов в Европе Россия готова помочь европейским партнерам в борьбе с терроризмом.
"Мы готовы рассмотреть возможность оказания необходимой помощи по линии соответствующих ведомств", – уточнила она.
Захарова также добавила, что Российская Федерация долгое время призывала к консолидации усилий в борьбе с данной проблемой, передает РИА Новости.
В ночь с 2 на 3 ноября в столице Австрии произошла стрельба сразу в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее терактом. В результате стрельбы пятеро человек погибли, 17 пострадали.
29 октября мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. При нападении погибли три человека. Как позже рассказал мэр Ниццы Кристиан Эстрози, злоумышленник не переставал повторять "Аллах акбар", когда его задерживали.
Государства Европы усиливают безопасность после терактов
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