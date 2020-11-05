Захарова заявила о готовности России помочь в борьбе с терроризмом

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что после серии терактов в Европе Россия готова помочь европейским партнерам в борьбе с терроризмом.

"Мы готовы рассмотреть возможность оказания необходимой помощи по линии соответствующих ведомств", – уточнила она.

Захарова также добавила, что Российская Федерация долгое время призывала к консолидации усилий в борьбе с данной проблемой, передает РИА Новости.

В ночь с 2 на 3 ноября в столице Австрии произошла стрельба сразу в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее терактом. В результате стрельбы пятеро человек погибли, 17 пострадали.

29 октября мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. При нападении погибли три человека. Как позже рассказал мэр Ниццы Кристиан Эстрози, злоумышленник не переставал повторять "Аллах акбар", когда его задерживали.