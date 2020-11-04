В МВД Австрии заявили, что преступник, устроивший стрельбу в Вене, действовал один

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Преступник, который устроил стрельбу в Вене, действовал один, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер в эфире телеканала ORF.

По словам Нехаммера, в настоящее время нет никаких конкретных признаков того, что злоумышленников было несколько. Он отметил, что в ведомстве проверили различные записи, которые присылались очевидцами. Именно по ним стало ясно, что стрелявший был один.

Ранее в Вене совершили вооруженные нападения на людей. Сообщалось о четырех погибших и 17 пострадавших в результате происшествия. 3 ноября еще один раненый скончался в больнице.

Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее нападение терактом.