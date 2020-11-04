В Австрии появилась электронная книга соболезнований по жертвам теракта в Вене

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Электронная книга соболезнований в память о жертвах террористического акта в Вене появилась в Австрии, сообщает ТАСС. Каждый желающий может оставить запись на сайте remember0211.at.

"В эти часы наши мысли и сочувствие с жертвами, пострадавшими и их родственниками. Мы вас не забудем. Почтите память жертв записью в книге соболезнований", – говорится в электронной книге.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и вице-канцлер Вернер Коглер оставили первые записи в книге соболезнований.

Ранее в Вене совершили вооруженные нападения на людей. Сообщалось о четырех погибших и 17 пострадавших в результате происшествия. 3 ноября еще один раненый скончался в больнице.

Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее нападение терактом. Он также не исключил антисемитский мотив террористов.