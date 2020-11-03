ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене – СМИ

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Террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в Российской Федерации, взяла на себя ответственность за теракт в столице Австрии Вене. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, никаких подтверждений данной информации группировка к настоящему моменту пока не предоставила.

Ранее двух человек в возрасте 18 и 24 лет арестовали в Швейцарии в связи с терактом в Вене. По предварительным данным, задержание произвели в пригороде Цюриха.

Накануне в Вене совершили вооруженные нападения на людей. Сообщалось о четырех погибших и 17 пострадавших в результате происшествия. 3 ноября еще один пострадавший скончался в больнице.

В связи со случившимися в Австрии нападениями объявили трехдневный траур. Канцлер страны Себастьян Курц интерпретировал произошедшее как теракт.

Соболезнования Австрии выразил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер осудил преступление и заявил, что террор не посеет раздор между представителями разных вероисповеданий.