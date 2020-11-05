Посольство РФ перепроверяет данные о россиянах среди задержанных после теракта в Вене

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Посольство РФ в Австрии перепроверяет данные о россиянах, задержанных в связи с терактом в Вене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Дмитрия Люблинского.

По его словам, пока подтверждения этой информации нет.

Ранее начальник полиции Вены Герхард Пюрстль заявил, что среди задержанных в связи с венским терактом есть россияне. Он отметил, что среди подозреваемых – 14 человек в возрасте 18–26 лет, которые являются выходцами из Македонии, РФ, Турции и других стран.

Стрельба в столице Австрии произошла в ночь с 2 на 3 ноября сразу в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее терактом. В результате стрельбы пятеро человек погибли, 17 пострадали.

