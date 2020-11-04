Среди задержанных по делу о теракте в Вене есть выходцы из России

Фото: AP/Matthias Schrader

Среди задержанных по подозрению в связях с преступником, который устроил террористический акт в Вене, есть выходцы из России. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на начальника полиции Вены Герхарда Пюрстля.

"Возраст 14-ти задержанных от 18 до 26 лет. У некоторых есть двойное гражданство. Речь идет о Бангладеш, [Северной] Македонии, Турции, Российской Федерации, австрийском гражданстве. Расследование продолжается", – сообщил он.

Правоохранительные органы Австрии задержали 14 человек, входящих в окружение ликвидированного стрелка в Вене, 3 ноября. По словам представителя правоохранительных органов, за обыском квартиры преступника последовали еще 18 рейдов, связанных с близкими и знакомыми нападавшего.

Стрельба в столице Австрии произошла в ночь с 2 на 3 ноября, причем сразу в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее терактом. В результате стрельбы погибли пять человек, 17 пострадали.