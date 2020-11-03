По делу о теракте в Вене задержаны 14 человек

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Правоохранительные органы Австрии задержали 14 человек, входящих в окружение ликвидированного стрелка в Вене. Об этом сообщает ТАСС.

"14 человек из окружения преступника были временно задержаны", – заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

По словам представителя правоохранительных органов, за обыском квартиры преступника последовали еще 18 рейдов, связанных с близкими и знакомыми нападавшего.

Стрельба в столице Австрии произошла в ночь с 2 на 3 ноября, причем сразу в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее терактом.

Одного из нападавших обезвредили после атаки, другого разыскивали. СМИ сообщили о задержании подозреваемого в городе Линц. Нехаммер допустил, что нападавший мог быть один.

В результате стрельбы погибли пять человек, 17 пострадали.

Правительство Австрии объявило трехдневный траур начиная с 3 ноября. Государственные флаги на федеральных учреждениях будут приспущены. В стране пройдет общенациональная минута молчания.

Соболезнования Австрии выразил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер осудил преступление и заявил, что террор не посеет раздор между представителями разных вероисповеданий.