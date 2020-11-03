Суд по делу о крушении MH17 направил запросы по докладам "Алмаз-Антея"

15:11
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Суд по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году направил запросы России по докладам "Алмаз-Антея". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председательствующего судью Хендрика Стинхейса.
"Что касается экспертов "Алмаз-Антея", следственный судья направил ряд запросов России. Россия в ответ запросила перевести отчеты. Это было сделано, и мы направили их российской стороне. Сейчас мы ожидаем ответа", – сообщил судья.
Ранее Нидерланды выразили сожаление после решения РФ выйти из участия в трехсторонних консультациях по делу о крушении рейса МН17 малазийского Boeing. Глава МИД страны Стеф Блок заявил, что данное действие причиняет особенную боль родственникам жертв трагедии.
Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.
Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.
В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
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