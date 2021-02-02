Во Вьетнаме обнаружили схожий с "британским" штамм коронавируса

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Новый штамм коронавируса, схожий с "британским", обнаружили в ходе тестирования медики Вьетнама. Об этом сообщает правительственный новостной портал.

"Во время массового тестирования в связи с новой вспышкой заболевания в провинциях Хайзыонг и Куангнинь найден штамм вируса линейки В 1.1.7, впервые обнаруженной в Великобритании", – говорится в сообщении.

Также ранее во Вьетнаме обнаружили и "южноафриканский" вариант коронавируса, но он был выявлен только у тех, кто прибыл в страну из-за границы. Минздрав страны призвал граждан к более активному содействию в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Новый штамм обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. Позднее первые случаи заражения новым штаммом были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах, в том числе и в России.