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Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 896 человек. Такие данные приводит агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Отмечается, что число жертв природного явления также увеличилось и достигло 43 человек.

"По последним данным, погибли 43 человека, 896 пострадали", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что спасатели в Измире продолжают разбирать завалы.

"Спасатели <...> работают на завалах девяти разрушенных зданий", – передает ТАСС заявление турецкого ведомства.

Ранее сообщалось о 42 погибших в результате землетрясения.

Удары стихии произошли днем в пятницу, 30 октября, в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 километрах от турецкого Измира и в 14 километрах от греческого Неон-Карловаси.

В результате землетрясения оказались разрушены не менее 20 домов в Измире в районах Борнова и Байраклы. В посольстве РФ в Турции заявили, что данных о пострадавших россиянах во время землетрясения не поступало.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с землетрясением в Измире. Российский лидер направил коллеге соответствующую телеграмму.