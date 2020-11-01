Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 42

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Число погибших при землетрясении в Турции вновь увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Так, количество погибших возросло до 42 человек.

"По последним данным, погибли 42 человека", – подтвердили в турецком ведомстве.

Отмечается, что спасатели продолжают разбирать завалы девяти разрушенных зданий.

Ранее сообщалось о 39 погибших и 885 раненых.

Землетрясение произошло днем в пятницу, 30 октября, в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 километрах от турецкого Измира и в 14 километрах от греческого Неон-Карловаси.

В результате удара стихии оказались разрушены не менее 20 домов в Измире в районах Борнова и Байраклы. В посольстве РФ в Турции заявили, что данных о пострадавших россиянах во время землетрясения не поступало.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с землетрясением в Измире. Российский лидер направил коллеге соответствующую телеграмму.