Песков: дипломаты РФ и США контактируют по авиакатастрофе в Вашингтоне

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Российские и американские дипломаты ведут между собой переговоры по поводу авиакатастрофы в небе над Вашингтоном, где погибли в том числе и россияне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Когда происходят какие-то происшествия с гражданами другой страны, то страна уведомляется посредством дипломатических каналов", – объяснил он.

Сейчас, по словам Пескова, российские дипломаты обсуждают с американской стороной формальности, связанные с доставкой тел.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.). После этого лайнер упал в реку Потомак. Всего на его борту было 64 человека, а в вертолете – трое военных.

Американские спасатели нашли тела 40 погибших. Среди погибших в авиакатастрофе были чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной РФ Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Власти РФ выразили соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что среди пассажиров были российские фигуристы. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель в ЧП граждан России, также выразив слова соболезнования их семьям. Он заверил, что Штаты будут готовы помочь с передачей останков погибших россиян на родину.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия, отмечают СМИ. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.

