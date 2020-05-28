Правительство выделит регионам более 22 млрд рублей на выплаты медикам

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Правительство России выделит регионам более 22 миллиардов рублей на выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает RT.

"Сегодня в повестке – выделение регионам межбюджетных трансфертов на эти цели, всего это более 22 миллиардов рублей", – сообщил в рамках заседания кабмина Михаил Мишустин.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, выплаты за апрель были осуществлены в отношении 153 373 медработников.

Ранее в Минздраве сообщили, что фонд социального страхования уже начал страховые выплаты медикам при заражении COVID-19.

Указом Владимира Путина были установлены дополнительные страховые гарантии медработникам и водителям автомобилей скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Кроме выплат на случай временной нетрудоспособности, предусмотрены дополнительные в случае смерти в результате инфицирования при исполнении трудовых обязанностей. Это 2 752 452 рубля.

Кроме того, сообщалось о выплатах медицинскому персоналу, занимающемуся пациентами с коронавирусом, в размере от 25 до 80 тысяч рублей. Глава государства поручил освободить таких врачей от уплаты подоходного налога.